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PSQA: Palmer Square CLO Senior Debt ETF
Курс PSQA за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.60, а максимальная — 20.65.
Следите за динамикой Palmer Square CLO Senior Debt ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSQA сегодня?
Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) сегодня оценивается на уровне 20.63. Инструмент торгуется в пределах 20.60 - 20.65, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSQA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Palmer Square CLO Senior Debt ETF?
Palmer Square CLO Senior Debt ETF в настоящее время оценивается в 20.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.51% и USD. Отслеживайте движения PSQA на графике в реальном времени.
Как купить акции PSQA?
Вы можете купить акции Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) по текущей цене 20.63. Ордера обычно размещаются около 20.63 или 20.93, тогда как 29 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSQA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSQA?
Инвестирование в Palmer Square CLO Senior Debt ETF предполагает учет годового диапазона 19.90 - 20.90 и текущей цены 20.63. Многие сравнивают 0.24% и 0.56% перед размещением ордеров на 20.63 или 20.93. Изучайте ежедневные изменения цены PSQA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Palmer Square CLO Senior Debt ETF?
Самая высокая цена Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) за последний год составила 20.90. Акции заметно колебались в пределах 19.90 - 20.90, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Palmer Square CLO Senior Debt ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Palmer Square CLO Senior Debt ETF?
Самая низкая цена Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) за год составила 19.90. Сравнение с текущими 20.63 и 19.90 - 20.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSQA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSQA?
В прошлом Palmer Square CLO Senior Debt ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и 0.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.61
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.60
- High
- 20.65
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- 0.56%
- Годовое изменение
- 0.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%