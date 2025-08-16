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PSFM: Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
Курс PSFM за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.02, а максимальная — 35.02.
Следите за динамикой Pacer Swan SOS Flex (April) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSFM сегодня?
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) сегодня оценивается на уровне 35.02. Инструмент торгуется в пределах 35.02 - 35.02, вчерашнее закрытие составило 34.86, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSFM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Swan SOS Flex (April) ETF?
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF в настоящее время оценивается в 35.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.31% и USD. Отслеживайте движения PSFM на графике в реальном времени.
Как купить акции PSFM?
Вы можете купить акции Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) по текущей цене 35.02. Ордера обычно размещаются около 35.02 или 35.32, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSFM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSFM?
Инвестирование в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF предполагает учет годового диапазона 30.37 - 35.06 и текущей цены 35.02. Многие сравнивают 0.37% и 9.20% перед размещением ордеров на 35.02 или 35.32. Изучайте ежедневные изменения цены PSFM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Swan SOS Flex (April) ETF?
Самая высокая цена Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) за последний год составила 35.06. Акции заметно колебались в пределах 30.37 - 35.06, сравнение с 34.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Swan SOS Flex (April) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Swan SOS Flex (April) ETF?
Самая низкая цена Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) за год составила 30.37. Сравнение с текущими 35.02 и 30.37 - 35.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSFM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSFM?
В прошлом Pacer Swan SOS Flex (April) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.86 и 15.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.86
- Open
- 35.02
- Bid
- 35.02
- Ask
- 35.32
- Low
- 35.02
- High
- 35.02
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 9.20%
- Годовое изменение
- 15.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%