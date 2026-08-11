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PSEP: Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

46.67 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PSEP за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.64, а максимальная — 46.68.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSEP сегодня?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) сегодня оценивается на уровне 46.67. Инструмент торгуется в пределах 46.64 - 46.68, вчерашнее закрытие составило 46.65, а торговый объем достиг 89. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September?

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 46.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.36% и USD. Отслеживайте движения PSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции PSEP?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) по текущей цене 46.67. Ордера обычно размещаются около 46.67 или 46.97, тогда как 89 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSEP?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 41.86 - 46.70 и текущей цены 46.67. Многие сравнивают 0.39% и 6.09% перед размещением ордеров на 46.67 или 46.97. Изучайте ежедневные изменения цены PSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) за последний год составила 46.70. Акции заметно колебались в пределах 41.86 - 46.70, сравнение с 46.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) за год составила 41.86. Сравнение с текущими 46.67 и 41.86 - 46.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSEP?

В прошлом Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.65 и 11.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.64 46.68
Годовой диапазон
41.86 46.70
Предыдущее закрытие
46.65
Open
46.65
Bid
46.67
Ask
46.97
Low
46.64
High
46.68
Объем
89
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
6.09%
Годовое изменение
11.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%