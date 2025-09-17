КотировкиРазделы
PRMB

22.61 USD 0.17 (0.76%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRMB за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.49, а максимальная — 22.84.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
22.49 22.84
Годовой диапазон
22.43 35.85
Предыдущее закрытие
22.44
Open
22.70
Bid
22.61
Ask
22.91
Low
22.49
High
22.84
Объем
7.452 K
Дневное изменение
0.76%
Месячное изменение
-9.96%
6-месячное изменение
-36.35%
Годовое изменение
-8.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.