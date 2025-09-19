KurseKategorien
Währungen / PRMB
Zurück zum Aktien

PRMB

22.35 USD 0.29 (1.28%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRMB hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.32 bis zu einem Hoch von 22.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
22.32 22.74
Jahresspanne
22.32 35.85
Vorheriger Schlusskurs
22.64
Eröffnung
22.62
Bid
22.35
Ask
22.65
Tief
22.32
Hoch
22.74
Volumen
6.556 K
Tagesänderung
-1.28%
Monatsänderung
-10.99%
6-Monatsänderung
-37.08%
Jahresänderung
-9.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K