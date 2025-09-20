QuotazioniSezioni
Valute / PRMB
Tornare a Azioni

PRMB

22.45 USD 0.10 (0.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRMB ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.22 e ad un massimo di 22.53.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
22.22 22.53
Intervallo Annuale
22.22 35.85
Chiusura Precedente
22.35
Apertura
22.35
Bid
22.45
Ask
22.75
Minimo
22.22
Massimo
22.53
Volume
7.329 K
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
-10.59%
Variazione Semestrale
-36.80%
Variazione Annuale
-9.29%
20 settembre, sabato