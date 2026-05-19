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PFIX: Simplify Interest Rate Hedge ETF
Курс PFIX за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.96, а максимальная — 51.80.
Следите за динамикой Simplify Interest Rate Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFIX сегодня?
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) сегодня оценивается на уровне 51.66. Инструмент торгуется в пределах 50.96 - 51.80, вчерашнее закрытие составило 50.66, а торговый объем достиг 803. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Interest Rate Hedge ETF?
Simplify Interest Rate Hedge ETF в настоящее время оценивается в 51.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.30% и USD. Отслеживайте движения PFIX на графике в реальном времени.
Как купить акции PFIX?
Вы можете купить акции Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) по текущей цене 51.66. Ордера обычно размещаются около 51.66 или 51.96, тогда как 803 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFIX?
Инвестирование в Simplify Interest Rate Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 41.37 - 58.01 и текущей цены 51.66. Многие сравнивают 0.23% и 24.45% перед размещением ордеров на 51.66 или 51.96. Изучайте ежедневные изменения цены PFIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Interest Rate Hedge ETF?
Самая высокая цена Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) за последний год составила 58.01. Акции заметно колебались в пределах 41.37 - 58.01, сравнение с 50.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Interest Rate Hedge ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Interest Rate Hedge ETF?
Самая низкая цена Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) за год составила 41.37. Сравнение с текущими 51.66 и 41.37 - 58.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFIX?
В прошлом Simplify Interest Rate Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.66 и -10.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.66
- Open
- 51.05
- Bid
- 51.66
- Ask
- 51.96
- Low
- 50.96
- High
- 51.80
- Объем
- 803
- Дневное изменение
- 1.97%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 24.45%
- Годовое изменение
- -10.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%