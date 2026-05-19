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PFIX: Simplify Interest Rate Hedge ETF

51.66 USD 1.00 (1.97%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFIX за сегодня изменился на 1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.96, а максимальная — 51.80.

Следите за динамикой Simplify Interest Rate Hedge ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFIX сегодня?

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) сегодня оценивается на уровне 51.66. Инструмент торгуется в пределах 50.96 - 51.80, вчерашнее закрытие составило 50.66, а торговый объем достиг 803. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Interest Rate Hedge ETF?

Simplify Interest Rate Hedge ETF в настоящее время оценивается в 51.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.30% и USD. Отслеживайте движения PFIX на графике в реальном времени.

Как купить акции PFIX?

Вы можете купить акции Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) по текущей цене 51.66. Ордера обычно размещаются около 51.66 или 51.96, тогда как 803 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFIX?

Инвестирование в Simplify Interest Rate Hedge ETF предполагает учет годового диапазона 41.37 - 58.01 и текущей цены 51.66. Многие сравнивают 0.23% и 24.45% перед размещением ордеров на 51.66 или 51.96. Изучайте ежедневные изменения цены PFIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Simplify Interest Rate Hedge ETF?

Самая высокая цена Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) за последний год составила 58.01. Акции заметно колебались в пределах 41.37 - 58.01, сравнение с 50.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Interest Rate Hedge ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Simplify Interest Rate Hedge ETF?

Самая низкая цена Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) за год составила 41.37. Сравнение с текущими 51.66 и 41.37 - 58.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFIX?

В прошлом Simplify Interest Rate Hedge ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.66 и -10.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.96 51.80
Годовой диапазон
41.37 58.01
Предыдущее закрытие
50.66
Open
51.05
Bid
51.66
Ask
51.96
Low
50.96
High
51.80
Объем
803
Дневное изменение
1.97%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
24.45%
Годовое изменение
-10.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%