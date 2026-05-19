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PFIX: Simplify Interest Rate Hedge ETF

51.95 USD 0.29 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFIX汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点51.24和高点51.95进行交易。

关注Simplify Interest Rate Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFIX新闻

常见问题解答

PFIX股票今天的价格是多少？

Simplify Interest Rate Hedge ETF股票今天的定价为51.95。它在51.24 - 51.95范围内交易，昨天的收盘价为51.66，交易量达到386。PFIX的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Interest Rate Hedge ETF股票是否支付股息？

Simplify Interest Rate Hedge ETF目前的价值为51.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.79%和USD。实时查看图表以跟踪PFIX走势。

如何购买PFIX股票？

您可以以51.95的当前价格购买Simplify Interest Rate Hedge ETF股票。订单通常设置在51.95或52.25附近，而386和1.03%显示市场活动。立即关注PFIX的实时图表更新。

如何投资PFIX股票？

投资Simplify Interest Rate Hedge ETF需要考虑年度范围41.37 - 58.01和当前价格51.95。许多人在以51.95或52.25下订单之前，会比较0.80%和。实时查看PFIX价格图表，了解每日变化。

Simplify Interest Rate Hedge ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Interest Rate Hedge ETF的最高价格是58.01。在41.37 - 58.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Interest Rate Hedge ETF的绩效。

Simplify Interest Rate Hedge ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Interest Rate Hedge ETF（PFIX）的最低价格为41.37。将其与当前的51.95和41.37 - 58.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFIX股票是什么时候拆分的？

Simplify Interest Rate Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.66和-9.79%中可见。

日范围
51.24 51.95
年范围
41.37 58.01
前一天收盘价
51.66
开盘价
51.42
卖价
51.95
买价
52.25
最低价
51.24
最高价
51.95
交易量
386
日变化
0.56%
月变化
0.80%
6个月变化
25.15%
年变化
-9.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%