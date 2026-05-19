PFIX: Simplify Interest Rate Hedge ETF
今日PFIX汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点51.24和高点51.95进行交易。
关注Simplify Interest Rate Hedge ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PFIX股票今天的价格是多少？
Simplify Interest Rate Hedge ETF股票今天的定价为51.95。它在51.24 - 51.95范围内交易，昨天的收盘价为51.66，交易量达到386。PFIX的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Interest Rate Hedge ETF股票是否支付股息？
Simplify Interest Rate Hedge ETF目前的价值为51.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.79%和USD。实时查看图表以跟踪PFIX走势。
如何购买PFIX股票？
您可以以51.95的当前价格购买Simplify Interest Rate Hedge ETF股票。订单通常设置在51.95或52.25附近，而386和1.03%显示市场活动。立即关注PFIX的实时图表更新。
如何投资PFIX股票？
投资Simplify Interest Rate Hedge ETF需要考虑年度范围41.37 - 58.01和当前价格51.95。许多人在以51.95或52.25下订单之前，会比较0.80%和。实时查看PFIX价格图表，了解每日变化。
Simplify Interest Rate Hedge ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Interest Rate Hedge ETF的最高价格是58.01。在41.37 - 58.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Interest Rate Hedge ETF的绩效。
Simplify Interest Rate Hedge ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Interest Rate Hedge ETF（PFIX）的最低价格为41.37。将其与当前的51.95和41.37 - 58.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFIX股票是什么时候拆分的？
Simplify Interest Rate Hedge ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.66和-9.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.66
- 开盘价
- 51.42
- 卖价
- 51.95
- 买价
- 52.25
- 最低价
- 51.24
- 最高价
- 51.95
- 交易量
- 386
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 25.15%
- 年变化
- -9.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%