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PDI: PIMCO Dynamic Income Fund

16.15 USD 0.06 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PDI за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.07, а максимальная — 16.17.

Следите за динамикой PIMCO Dynamic Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PDI сегодня?

PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) сегодня оценивается на уровне 16.15. Инструмент торгуется в пределах 16.07 - 16.17, вчерашнее закрытие составило 16.09, а торговый объем достиг 2116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Dynamic Income Fund?

PIMCO Dynamic Income Fund в настоящее время оценивается в 16.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.31% и USD. Отслеживайте движения PDI на графике в реальном времени.

Как купить акции PDI?

Вы можете купить акции PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) по текущей цене 16.15. Ордера обычно размещаются около 16.15 или 16.45, тогда как 2116 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PDI?

Инвестирование в PIMCO Dynamic Income Fund предполагает учет годового диапазона 15.82 - 20.16 и текущей цены 16.15. Многие сравнивают 1.06% и -9.88% перед размещением ордеров на 16.15 или 16.45. Изучайте ежедневные изменения цены PDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Dynamic Income Fund?

Самая высокая цена PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) за последний год составила 20.16. Акции заметно колебались в пределах 15.82 - 20.16, сравнение с 16.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Dynamic Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Dynamic Income Fund?

Самая низкая цена PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) за год составила 15.82. Сравнение с текущими 16.15 и 15.82 - 20.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PDI?

В прошлом PIMCO Dynamic Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.09 и -17.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.07 16.17
Годовой диапазон
15.82 20.16
Предыдущее закрытие
16.09
Open
16.11
Bid
16.15
Ask
16.45
Low
16.07
High
16.17
Объем
2.116 K
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
1.06%
6-месячное изменение
-9.88%
Годовое изменение
-17.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%