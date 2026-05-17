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PDI: PIMCO Dynamic Income Fund
Курс PDI за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.07, а максимальная — 16.17.
Следите за динамикой PIMCO Dynamic Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PDI сегодня?
PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) сегодня оценивается на уровне 16.15. Инструмент торгуется в пределах 16.07 - 16.17, вчерашнее закрытие составило 16.09, а торговый объем достиг 2116. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Dynamic Income Fund?
PIMCO Dynamic Income Fund в настоящее время оценивается в 16.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.31% и USD. Отслеживайте движения PDI на графике в реальном времени.
Как купить акции PDI?
Вы можете купить акции PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) по текущей цене 16.15. Ордера обычно размещаются около 16.15 или 16.45, тогда как 2116 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PDI?
Инвестирование в PIMCO Dynamic Income Fund предполагает учет годового диапазона 15.82 - 20.16 и текущей цены 16.15. Многие сравнивают 1.06% и -9.88% перед размещением ордеров на 16.15 или 16.45. Изучайте ежедневные изменения цены PDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Dynamic Income Fund?
Самая высокая цена PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) за последний год составила 20.16. Акции заметно колебались в пределах 15.82 - 20.16, сравнение с 16.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Dynamic Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Dynamic Income Fund?
Самая низкая цена PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) за год составила 15.82. Сравнение с текущими 16.15 и 15.82 - 20.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PDI?
В прошлом PIMCO Dynamic Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.09 и -17.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.09
- Open
- 16.11
- Bid
- 16.15
- Ask
- 16.45
- Low
- 16.07
- High
- 16.17
- Объем
- 2.116 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 1.06%
- 6-месячное изменение
- -9.88%
- Годовое изменение
- -17.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%