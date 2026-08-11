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PCGG: Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF
Курс PCGG за сегодня изменился на 0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.56, а максимальная — 11.57.
Следите за динамикой Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCGG сегодня?
Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) сегодня оценивается на уровне 11.56. Инструмент торгуется в пределах 11.56 - 11.57, вчерашнее закрытие составило 11.49, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF?
Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF в настоящее время оценивается в 11.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.44% и USD. Отслеживайте движения PCGG на графике в реальном времени.
Как купить акции PCGG?
Вы можете купить акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) по текущей цене 11.56. Ордера обычно размещаются около 11.56 или 11.86, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCGG?
Инвестирование в Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF предполагает учет годового диапазона 9.71 - 11.57 и текущей цены 11.56. Многие сравнивают 2.76% и 7.53% перед размещением ордеров на 11.56 или 11.86. Изучайте ежедневные изменения цены PCGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF?
Самая высокая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) за последний год составила 11.57. Акции заметно колебались в пределах 9.71 - 11.57, сравнение с 11.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF?
Самая низкая цена Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) за год составила 9.71. Сравнение с текущими 11.56 и 9.71 - 11.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCGG?
В прошлом Litman Gregory Funds Trust Polen Capital Global Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.49 и 6.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.49
- Open
- 11.56
- Bid
- 11.56
- Ask
- 11.86
- Low
- 11.56
- High
- 11.57
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.61%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 7.53%
- Годовое изменение
- 6.44%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%