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PBOC: PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October

31.11 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBOC за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.10, а максимальная — 31.12.

Следите за динамикой PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBOC сегодня?

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) сегодня оценивается на уровне 31.11. Инструмент торгуется в пределах 31.10 - 31.12, вчерашнее закрытие составило 31.10, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October?

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October в настоящее время оценивается в 31.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.29% и USD. Отслеживайте движения PBOC на графике в реальном времени.

Как купить акции PBOC?

Вы можете купить акции PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) по текущей цене 31.11. Ордера обычно размещаются около 31.11 или 31.41, тогда как 9 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBOC?

Инвестирование в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October предполагает учет годового диапазона 28.41 - 31.12 и текущей цены 31.11. Многие сравнивают 0.52% и 6.32% перед размещением ордеров на 31.11 или 31.41. Изучайте ежедневные изменения цены PBOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October?

Самая высокая цена PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) за последний год составила 31.12. Акции заметно колебались в пределах 28.41 - 31.12, сравнение с 31.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October?

Самая низкая цена PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) за год составила 28.41. Сравнение с текущими 31.11 и 28.41 - 31.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBOC?

В прошлом PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.10 и 6.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.10 31.12
Годовой диапазон
28.41 31.12
Предыдущее закрытие
31.10
Open
31.12
Bid
31.11
Ask
31.41
Low
31.10
High
31.12
Объем
9
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.52%
6-месячное изменение
6.32%
Годовое изменение
6.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%