OMFS: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
43.54 USD 0.25 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMFS за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.37, а максимальная — 43.55.
Следите за динамикой Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.37 43.55
Годовой диапазон
33.04 44.31
- Предыдущее закрытие
- 43.79
- Open
- 43.40
- Bid
- 43.54
- Ask
- 43.84
- Low
- 43.37
- High
- 43.55
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 15.40%
- Годовое изменение
- 12.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.