KurseKategorien
Währungen / OMFS
Zurück zum Aktien

OMFS: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell

44.42 USD 0.20 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OMFS hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 44.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMFS News

Tagesspanne
44.38 44.63
Jahresspanne
33.04 44.72
Vorheriger Schlusskurs
44.62
Eröffnung
44.57
Bid
44.42
Ask
44.72
Tief
44.38
Hoch
44.63
Volumen
17
Tagesänderung
-0.45%
Monatsänderung
4.32%
6-Monatsänderung
17.73%
Jahresänderung
14.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K