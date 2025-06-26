Währungen / OMFS
OMFS: Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell
44.42 USD 0.20 (0.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMFS hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.38 bis zu einem Hoch von 44.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco Russell-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.38 44.63
Jahresspanne
33.04 44.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.62
- Eröffnung
- 44.57
- Bid
- 44.42
- Ask
- 44.72
- Tief
- 44.38
- Hoch
- 44.63
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 4.32%
- 6-Monatsänderung
- 17.73%
- Jahresänderung
- 14.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K