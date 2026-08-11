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OEI: Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF

26.17 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OEI за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.17, а максимальная — 26.17.

Следите за динамикой Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OEI сегодня?

Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) сегодня оценивается на уровне 26.17. Инструмент торгуется в пределах 26.17 - 26.17, вчерашнее закрытие составило 26.22, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OEI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?

Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 26.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения OEI на графике в реальном времени.

Как купить акции OEI?

Вы можете купить акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) по текущей цене 26.17. Ордера обычно размещаются около 26.17 или 26.47, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OEI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OEI?

Инвестирование в Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.99 - 26.22 и текущей цены 26.17. Многие сравнивают 0.42% и 3.36% перед размещением ордеров на 26.17 или 26.47. Изучайте ежедневные изменения цены OEI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?

Самая высокая цена Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) за последний год составила 26.22. Акции заметно колебались в пределах 23.99 - 26.22, сравнение с 26.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?

Самая низкая цена Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) за год составила 23.99. Сравнение с текущими 26.17 и 23.99 - 26.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OEI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OEI?

В прошлом Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.22 и 4.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.17 26.17
Годовой диапазон
23.99 26.22
Предыдущее закрытие
26.22
Open
26.17
Bid
26.17
Ask
26.47
Low
26.17
High
26.17
Объем
1
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
4.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%