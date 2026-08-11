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OEI: Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF
Курс OEI за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.17, а максимальная — 26.17.
Следите за динамикой Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OEI сегодня?
Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) сегодня оценивается на уровне 26.17. Инструмент торгуется в пределах 26.17 - 26.17, вчерашнее закрытие составило 26.22, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OEI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?
Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 26.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения OEI на графике в реальном времени.
Как купить акции OEI?
Вы можете купить акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) по текущей цене 26.17. Ордера обычно размещаются около 26.17 или 26.47, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OEI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OEI?
Инвестирование в Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.99 - 26.22 и текущей цены 26.17. Многие сравнивают 0.42% и 3.36% перед размещением ордеров на 26.17 или 26.47. Изучайте ежедневные изменения цены OEI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?
Самая высокая цена Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) за последний год составила 26.22. Акции заметно колебались в пределах 23.99 - 26.22, сравнение с 26.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF?
Самая низкая цена Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF (OEI) за год составила 23.99. Сравнение с текущими 26.17 и 23.99 - 26.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OEI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OEI?
В прошлом Listed Funds Trust - Optimized Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.22 и 4.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.22
- Open
- 26.17
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Low
- 26.17
- High
- 26.17
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- 4.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%