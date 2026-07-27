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NYF: iShares New York Muni Bond ETF
Курс NYF за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.00, а максимальная — 53.10.
Следите за динамикой iShares New York Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NYF сегодня?
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) сегодня оценивается на уровне 53.01. Инструмент торгуется в пределах 53.00 - 53.10, вчерашнее закрытие составило 53.07, а торговый объем достиг 279. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NYF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares New York Muni Bond ETF?
iShares New York Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 53.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.94% и USD. Отслеживайте движения NYF на графике в реальном времени.
Как купить акции NYF?
Вы можете купить акции iShares New York Muni Bond ETF (NYF) по текущей цене 53.01. Ордера обычно размещаются около 53.01 или 53.31, тогда как 279 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NYF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NYF?
Инвестирование в iShares New York Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 51.93 - 54.52 и текущей цены 53.01. Многие сравнивают 0.38% и -2.32% перед размещением ордеров на 53.01 или 53.31. Изучайте ежедневные изменения цены NYF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares New York Muni Bond ETF?
Самая высокая цена iShares New York Muni Bond ETF (NYF) за последний год составила 54.52. Акции заметно колебались в пределах 51.93 - 54.52, сравнение с 53.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares New York Muni Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares New York Muni Bond ETF?
Самая низкая цена iShares New York Muni Bond ETF (NYF) за год составила 51.93. Сравнение с текущими 53.01 и 51.93 - 54.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NYF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NYF?
В прошлом iShares New York Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.07 и 1.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.07
- Open
- 53.05
- Bid
- 53.01
- Ask
- 53.31
- Low
- 53.00
- High
- 53.10
- Объем
- 279
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- -2.32%
- Годовое изменение
- 1.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%