NYF: iShares 纽约市政债 ETF
今日NYF汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点53.02和高点53.16进行交易。
关注iShares 纽约市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NYF新闻
常见问题解答
NYF股票今天的价格是多少？
iShares 纽约市政债 ETF股票今天的定价为53.05。它在53.02 - 53.16范围内交易，昨天的收盘价为53.01，交易量达到170。NYF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 纽约市政债 ETF股票是否支付股息？
iShares 纽约市政债 ETF目前的价值为53.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.02%和USD。实时查看图表以跟踪NYF走势。
如何购买NYF股票？
您可以以53.05的当前价格购买iShares 纽约市政债 ETF股票。订单通常设置在53.05或53.35附近，而170和-0.08%显示市场活动。立即关注NYF的实时图表更新。
如何投资NYF股票？
投资iShares 纽约市政债 ETF需要考虑年度范围51.93 - 54.52和当前价格53.05。许多人在以53.05或53.35下订单之前，会比较0.45%和。实时查看NYF价格图表，了解每日变化。
iShares 纽约市政债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 纽约市政债 ETF的最高价格是54.52。在51.93 - 54.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 纽约市政债 ETF的绩效。
iShares 纽约市政债 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 纽约市政债 ETF（NYF）的最低价格为51.93。将其与当前的53.05和51.93 - 54.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NYF股票是什么时候拆分的？
iShares 纽约市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.01和2.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.01
- 开盘价
- 53.09
- 卖价
- 53.05
- 买价
- 53.35
- 最低价
- 53.02
- 最高价
- 53.16
- 交易量
- 170
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -2.25%
- 年变化
- 2.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%