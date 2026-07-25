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NYF: iShares 纽约市政债 ETF

53.05 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NYF汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点53.02和高点53.16进行交易。

关注iShares 纽约市政债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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NYF新闻

常见问题解答

NYF股票今天的价格是多少？

iShares 纽约市政债 ETF股票今天的定价为53.05。它在53.02 - 53.16范围内交易，昨天的收盘价为53.01，交易量达到170。NYF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 纽约市政债 ETF股票是否支付股息？

iShares 纽约市政债 ETF目前的价值为53.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.02%和USD。实时查看图表以跟踪NYF走势。

如何购买NYF股票？

您可以以53.05的当前价格购买iShares 纽约市政债 ETF股票。订单通常设置在53.05或53.35附近，而170和-0.08%显示市场活动。立即关注NYF的实时图表更新。

如何投资NYF股票？

投资iShares 纽约市政债 ETF需要考虑年度范围51.93 - 54.52和当前价格53.05。许多人在以53.05或53.35下订单之前，会比较0.45%和。实时查看NYF价格图表，了解每日变化。

iShares 纽约市政债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 纽约市政债 ETF的最高价格是54.52。在51.93 - 54.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 纽约市政债 ETF的绩效。

iShares 纽约市政债 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 纽约市政债 ETF（NYF）的最低价格为51.93。将其与当前的53.05和51.93 - 54.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NYF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NYF股票是什么时候拆分的？

iShares 纽约市政债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.01和2.02%中可见。

日范围
53.02 53.16
年范围
51.93 54.52
前一天收盘价
53.01
开盘价
53.09
卖价
53.05
买价
53.35
最低价
53.02
最高价
53.16
交易量
170
日变化
0.08%
月变化
0.45%
6个月变化
-2.25%
年变化
2.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%