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NUGO: Nuveen Growth Opportunities ETF
Курс NUGO за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.19, а максимальная — 44.48.
Следите за динамикой Nuveen Growth Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUGO сегодня?
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) сегодня оценивается на уровне 44.19. Инструмент торгуется в пределах 44.19 - 44.48, вчерашнее закрытие составило 44.18, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Growth Opportunities ETF?
Nuveen Growth Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 44.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.27% и USD. Отслеживайте движения NUGO на графике в реальном времени.
Как купить акции NUGO?
Вы можете купить акции Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) по текущей цене 44.19. Ордера обычно размещаются около 44.19 или 44.49, тогда как 9 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUGO?
Инвестирование в Nuveen Growth Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 34.28 - 44.54 и текущей цены 44.19. Многие сравнивают 2.96% и 17.21% перед размещением ордеров на 44.19 или 44.49. Изучайте ежедневные изменения цены NUGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Growth Opportunities ETF?
Самая высокая цена Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) за последний год составила 44.54. Акции заметно колебались в пределах 34.28 - 44.54, сравнение с 44.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Growth Opportunities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Growth Opportunities ETF?
Самая низкая цена Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) за год составила 34.28. Сравнение с текущими 44.19 и 34.28 - 44.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUGO?
В прошлом Nuveen Growth Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.18 и 19.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.18
- Open
- 44.30
- Bid
- 44.19
- Ask
- 44.49
- Low
- 44.19
- High
- 44.48
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.96%
- 6-месячное изменение
- 17.21%
- Годовое изменение
- 19.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%