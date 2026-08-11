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NUGO: Nuveen Growth Opportunities ETF

44.19 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUGO за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.19, а максимальная — 44.48.

Следите за динамикой Nuveen Growth Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUGO сегодня?

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) сегодня оценивается на уровне 44.19. Инструмент торгуется в пределах 44.19 - 44.48, вчерашнее закрытие составило 44.18, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Growth Opportunities ETF?

Nuveen Growth Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 44.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.27% и USD. Отслеживайте движения NUGO на графике в реальном времени.

Как купить акции NUGO?

Вы можете купить акции Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) по текущей цене 44.19. Ордера обычно размещаются около 44.19 или 44.49, тогда как 9 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUGO?

Инвестирование в Nuveen Growth Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 34.28 - 44.54 и текущей цены 44.19. Многие сравнивают 2.96% и 17.21% перед размещением ордеров на 44.19 или 44.49. Изучайте ежедневные изменения цены NUGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Growth Opportunities ETF?

Самая высокая цена Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) за последний год составила 44.54. Акции заметно колебались в пределах 34.28 - 44.54, сравнение с 44.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Growth Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Growth Opportunities ETF?

Самая низкая цена Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) за год составила 34.28. Сравнение с текущими 44.19 и 34.28 - 44.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUGO?

В прошлом Nuveen Growth Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.18 и 19.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.19 44.48
Годовой диапазон
34.28 44.54
Предыдущее закрытие
44.18
Open
44.30
Bid
44.19
Ask
44.49
Low
44.19
High
44.48
Объем
9
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
2.96%
6-месячное изменение
17.21%
Годовое изменение
19.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%