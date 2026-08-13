NUGO: Nuveen Growth Opportunities ETF
今日NUGO汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点44.32和高点44.32进行交易。
关注Nuveen Growth Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NUGO股票今天的价格是多少？
Nuveen Growth Opportunities ETF股票今天的定价为44.32。它在44.32 - 44.32范围内交易，昨天的收盘价为44.19，交易量达到1。NUGO的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Growth Opportunities ETF股票是否支付股息？
Nuveen Growth Opportunities ETF目前的价值为44.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.62%和USD。实时查看图表以跟踪NUGO走势。
如何购买NUGO股票？
您可以以44.32的当前价格购买Nuveen Growth Opportunities ETF股票。订单通常设置在44.32或44.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NUGO的实时图表更新。
如何投资NUGO股票？
投资Nuveen Growth Opportunities ETF需要考虑年度范围34.28 - 44.54和当前价格44.32。许多人在以44.32或44.62下订单之前，会比较3.26%和。实时查看NUGO价格图表，了解每日变化。
Nuveen Growth Opportunities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Growth Opportunities ETF的最高价格是44.54。在34.28 - 44.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Growth Opportunities ETF的绩效。
Nuveen Growth Opportunities ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Growth Opportunities ETF（NUGO）的最低价格为34.28。将其与当前的44.32和34.28 - 44.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUGO股票是什么时候拆分的？
Nuveen Growth Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.19和19.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.19
- 开盘价
- 44.32
- 卖价
- 44.32
- 买价
- 44.62
- 最低价
- 44.32
- 最高价
- 44.32
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 3.26%
- 6个月变化
- 17.56%
- 年变化
- 19.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%