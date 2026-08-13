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NUGO: Nuveen Growth Opportunities ETF

44.32 USD 0.13 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUGO汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点44.32和高点44.32进行交易。

关注Nuveen Growth Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NUGO股票今天的价格是多少？

Nuveen Growth Opportunities ETF股票今天的定价为44.32。它在44.32 - 44.32范围内交易，昨天的收盘价为44.19，交易量达到1。NUGO的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Growth Opportunities ETF股票是否支付股息？

Nuveen Growth Opportunities ETF目前的价值为44.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.62%和USD。实时查看图表以跟踪NUGO走势。

如何购买NUGO股票？

您可以以44.32的当前价格购买Nuveen Growth Opportunities ETF股票。订单通常设置在44.32或44.62附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NUGO的实时图表更新。

如何投资NUGO股票？

投资Nuveen Growth Opportunities ETF需要考虑年度范围34.28 - 44.54和当前价格44.32。许多人在以44.32或44.62下订单之前，会比较3.26%和。实时查看NUGO价格图表，了解每日变化。

Nuveen Growth Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Growth Opportunities ETF的最高价格是44.54。在34.28 - 44.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Growth Opportunities ETF的绩效。

Nuveen Growth Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Growth Opportunities ETF（NUGO）的最低价格为34.28。将其与当前的44.32和34.28 - 44.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUGO股票是什么时候拆分的？

Nuveen Growth Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.19和19.62%中可见。

日范围
44.32 44.32
年范围
34.28 44.54
前一天收盘价
44.19
开盘价
44.32
卖价
44.32
买价
44.62
最低价
44.32
最高价
44.32
交易量
1
日变化
0.29%
月变化
3.26%
6个月变化
17.56%
年变化
19.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%