Валюты / NMFCZ
NMFCZ: New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028
25.34 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMFCZ за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.32, а максимальная — 25.43.
Следите за динамикой New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.32 25.43
Годовой диапазон
25.09 26.20
- Предыдущее закрытие
- 25.35
- Open
- 25.37
- Bid
- 25.34
- Ask
- 25.64
- Low
- 25.32
- High
- 25.43
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -0.59%
- Годовое изменение
- -1.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.