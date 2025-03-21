Währungen / NMFCZ
NMFCZ: New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028
25.33 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NMFCZ hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.33 bis zu einem Hoch von 25.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.33 25.37
Jahresspanne
25.09 26.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.41
- Eröffnung
- 25.35
- Bid
- 25.33
- Ask
- 25.63
- Tief
- 25.33
- Hoch
- 25.37
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 0.24%
- 6-Monatsänderung
- -0.63%
- Jahresänderung
- -1.94%
