Valute / NMFCZ
NMFCZ: New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028
25.30 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NMFCZ ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.30 e ad un massimo di 25.36.
Segui le dinamiche di New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.30 25.36
Intervallo Annuale
25.09 26.20
- Chiusura Precedente
- 25.33
- Apertura
- 25.35
- Bid
- 25.30
- Ask
- 25.60
- Minimo
- 25.30
- Massimo
- 25.36
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- 0.12%
- Variazione Semestrale
- -0.75%
- Variazione Annuale
- -2.05%
20 settembre, sabato