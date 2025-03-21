QuotazioniSezioni
Valute / NMFCZ
Tornare a Azioni

NMFCZ: New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028

25.30 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NMFCZ ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.30 e ad un massimo di 25.36.

Segui le dinamiche di New Mountain Finance Corporation - 8.250% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMFCZ News

Intervallo Giornaliero
25.30 25.36
Intervallo Annuale
25.09 26.20
Chiusura Precedente
25.33
Apertura
25.35
Bid
25.30
Ask
25.60
Minimo
25.30
Massimo
25.36
Volume
53
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
0.12%
Variazione Semestrale
-0.75%
Variazione Annuale
-2.05%
20 settembre, sabato