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NIKL: Sprott Nickel Miners ETF

14.38 USD 0.07 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NIKL за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.31, а максимальная — 14.51.

Следите за динамикой Sprott Nickel Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NIKL сегодня?

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) сегодня оценивается на уровне 14.38. Инструмент торгуется в пределах 14.31 - 14.51, вчерашнее закрытие составило 14.31, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIKL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Nickel Miners ETF?

Sprott Nickel Miners ETF в настоящее время оценивается в 14.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.82% и USD. Отслеживайте движения NIKL на графике в реальном времени.

Как купить акции NIKL?

Вы можете купить акции Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) по текущей цене 14.38. Ордера обычно размещаются около 14.38 или 14.68, тогда как 64 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIKL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NIKL?

Инвестирование в Sprott Nickel Miners ETF предполагает учет годового диапазона 12.23 - 21.85 и текущей цены 14.38. Многие сравнивают 10.96% и -25.38% перед размещением ордеров на 14.38 или 14.68. Изучайте ежедневные изменения цены NIKL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sprott Nickel Miners ETF?

Самая высокая цена Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) за последний год составила 21.85. Акции заметно колебались в пределах 12.23 - 21.85, сравнение с 14.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Nickel Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sprott Nickel Miners ETF?

Самая низкая цена Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) за год составила 12.23. Сравнение с текущими 14.38 и 12.23 - 21.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIKL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NIKL?

В прошлом Sprott Nickel Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.31 и 11.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.31 14.51
Годовой диапазон
12.23 21.85
Предыдущее закрытие
14.31
Open
14.42
Bid
14.38
Ask
14.68
Low
14.31
High
14.51
Объем
64
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
10.96%
6-месячное изменение
-25.38%
Годовое изменение
11.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%