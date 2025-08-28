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NIKL: Sprott Nickel Miners ETF
Курс NIKL за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.31, а максимальная — 14.51.
Следите за динамикой Sprott Nickel Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
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- D1
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NIKL сегодня?
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) сегодня оценивается на уровне 14.38. Инструмент торгуется в пределах 14.31 - 14.51, вчерашнее закрытие составило 14.31, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIKL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sprott Nickel Miners ETF?
Sprott Nickel Miners ETF в настоящее время оценивается в 14.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.82% и USD. Отслеживайте движения NIKL на графике в реальном времени.
Как купить акции NIKL?
Вы можете купить акции Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) по текущей цене 14.38. Ордера обычно размещаются около 14.38 или 14.68, тогда как 64 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIKL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NIKL?
Инвестирование в Sprott Nickel Miners ETF предполагает учет годового диапазона 12.23 - 21.85 и текущей цены 14.38. Многие сравнивают 10.96% и -25.38% перед размещением ордеров на 14.38 или 14.68. Изучайте ежедневные изменения цены NIKL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sprott Nickel Miners ETF?
Самая высокая цена Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) за последний год составила 21.85. Акции заметно колебались в пределах 12.23 - 21.85, сравнение с 14.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sprott Nickel Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sprott Nickel Miners ETF?
Самая низкая цена Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) за год составила 12.23. Сравнение с текущими 14.38 и 12.23 - 21.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIKL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NIKL?
В прошлом Sprott Nickel Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.31 и 11.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.31
- Open
- 14.42
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Low
- 14.31
- High
- 14.51
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 10.96%
- 6-месячное изменение
- -25.38%
- Годовое изменение
- 11.82%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%