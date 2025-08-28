NIKL: Sprott Nickel Miners ETF
今日NIKL汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.23和高点14.44进行交易。
关注Sprott Nickel Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NIKL股票今天的价格是多少？
Sprott Nickel Miners ETF股票今天的定价为14.35。它在14.23 - 14.44范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到65。NIKL的实时价格图表显示了这些更新。
Sprott Nickel Miners ETF股票是否支付股息？
Sprott Nickel Miners ETF目前的价值为14.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.59%和USD。实时查看图表以跟踪NIKL走势。
如何购买NIKL股票？
您可以以14.35的当前价格购买Sprott Nickel Miners ETF股票。订单通常设置在14.35或14.65附近，而65和-0.55%显示市场活动。立即关注NIKL的实时图表更新。
如何投资NIKL股票？
投资Sprott Nickel Miners ETF需要考虑年度范围12.23 - 21.85和当前价格14.35。许多人在以14.35或14.65下订单之前，会比较10.73%和。实时查看NIKL价格图表，了解每日变化。
Sprott Nickel Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sprott Nickel Miners ETF的最高价格是21.85。在12.23 - 21.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Nickel Miners ETF的绩效。
Sprott Nickel Miners ETF股票的最低价格是多少？
Sprott Nickel Miners ETF（NIKL）的最低价格为12.23。将其与当前的14.35和12.23 - 21.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIKL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NIKL股票是什么时候拆分的？
Sprott Nickel Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和11.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.38
- 开盘价
- 14.43
- 卖价
- 14.35
- 买价
- 14.65
- 最低价
- 14.23
- 最高价
- 14.44
- 交易量
- 65
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 10.73%
- 6个月变化
- -25.53%
- 年变化
- 11.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%