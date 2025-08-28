报价部分
货币 / NIKL
回到股票

NIKL: Sprott Nickel Miners ETF

14.35 USD 0.03 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NIKL汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.23和高点14.44进行交易。

关注Sprott Nickel Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NIKL新闻

常见问题解答

NIKL股票今天的价格是多少？

Sprott Nickel Miners ETF股票今天的定价为14.35。它在14.23 - 14.44范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到65。NIKL的实时价格图表显示了这些更新。

Sprott Nickel Miners ETF股票是否支付股息？

Sprott Nickel Miners ETF目前的价值为14.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.59%和USD。实时查看图表以跟踪NIKL走势。

如何购买NIKL股票？

您可以以14.35的当前价格购买Sprott Nickel Miners ETF股票。订单通常设置在14.35或14.65附近，而65和-0.55%显示市场活动。立即关注NIKL的实时图表更新。

如何投资NIKL股票？

投资Sprott Nickel Miners ETF需要考虑年度范围12.23 - 21.85和当前价格14.35。许多人在以14.35或14.65下订单之前，会比较10.73%和。实时查看NIKL价格图表，了解每日变化。

Sprott Nickel Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sprott Nickel Miners ETF的最高价格是21.85。在12.23 - 21.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sprott Nickel Miners ETF的绩效。

Sprott Nickel Miners ETF股票的最低价格是多少？

Sprott Nickel Miners ETF（NIKL）的最低价格为12.23。将其与当前的14.35和12.23 - 21.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NIKL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NIKL股票是什么时候拆分的？

Sprott Nickel Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和11.59%中可见。

日范围
14.23 14.44
年范围
12.23 21.85
前一天收盘价
14.38
开盘价
14.43
卖价
14.35
买价
14.65
最低价
14.23
最高价
14.44
交易量
65
日变化
-0.21%
月变化
10.73%
6个月变化
-25.53%
年变化
11.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%