Курс NBIZ за сегодня изменился на 4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.05, а максимальная — 18.47.

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