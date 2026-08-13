NBIZ: Tradr 2X Short NBIS Daily ETF
今日NBIZ汇率已更改-9.57%。当日，交易品种以低点16.06和高点17.59进行交易。
关注Tradr 2X Short NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
NBIZ股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票今天的定价为16.53。它在16.06 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为18.28，交易量达到2089。NBIZ的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF目前的价值为16.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.63%和USD。实时查看图表以跟踪NBIZ走势。
如何购买NBIZ股票？
您可以以16.53的当前价格购买Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在16.53或16.83附近，而2089和-5.33%显示市场活动。立即关注NBIZ的实时图表更新。
如何投资NBIZ股票？
投资Tradr 2X Short NBIS Daily ETF需要考虑年度范围0.79 - 43.62和当前价格16.53。许多人在以16.53或16.83下订单之前，会比较-19.01%和。实时查看NBIZ价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的最高价格是43.62。在0.79 - 43.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF（NBIZ）的最低价格为0.79。将其与当前的16.53和0.79 - 43.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBIZ股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.28和-35.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.28
- 开盘价
- 17.46
- 卖价
- 16.53
- 买价
- 16.83
- 最低价
- 16.06
- 最高价
- 17.59
- 交易量
- 2.089 K
- 日变化
- -9.57%
- 月变化
- -19.01%
- 6个月变化
- -25.39%
- 年变化
- -35.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%