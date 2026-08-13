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NBIZ: Tradr 2X Short NBIS Daily ETF

16.53 USD 1.75 (9.57%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NBIZ汇率已更改-9.57%。当日，交易品种以低点16.06和高点17.59进行交易。

关注Tradr 2X Short NBIS Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NBIZ股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票今天的定价为16.53。它在16.06 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为18.28，交易量达到2089。NBIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF目前的价值为16.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.63%和USD。实时查看图表以跟踪NBIZ走势。

如何购买NBIZ股票？

您可以以16.53的当前价格购买Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在16.53或16.83附近，而2089和-5.33%显示市场活动。立即关注NBIZ的实时图表更新。

如何投资NBIZ股票？

投资Tradr 2X Short NBIS Daily ETF需要考虑年度范围0.79 - 43.62和当前价格16.53。许多人在以16.53或16.83下订单之前，会比较-19.01%和。实时查看NBIZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的最高价格是43.62。在0.79 - 43.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF（NBIZ）的最低价格为0.79。将其与当前的16.53和0.79 - 43.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NBIZ股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.28和-35.63%中可见。

日范围
16.06 17.59
年范围
0.79 43.62
前一天收盘价
18.28
开盘价
17.46
卖价
16.53
买价
16.83
最低价
16.06
最高价
17.59
交易量
2.089 K
日变化
-9.57%
月变化
-19.01%
6个月变化
-25.39%
年变化
-35.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%