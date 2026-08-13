NBIZ股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票今天的定价为16.53。它在16.06 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为18.28，交易量达到2089。NBIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF目前的价值为16.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.63%和USD。实时查看图表以跟踪NBIZ走势。

如何购买NBIZ股票？ 您可以以16.53的当前价格购买Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票。订单通常设置在16.53或16.83附近，而2089和-5.33%显示市场活动。立即关注NBIZ的实时图表更新。

如何投资NBIZ股票？ 投资Tradr 2X Short NBIS Daily ETF需要考虑年度范围0.79 - 43.62和当前价格16.53。许多人在以16.53或16.83下订单之前，会比较-19.01%和。实时查看NBIZ价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的最高价格是43.62。在0.79 - 43.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Short NBIS Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Short NBIS Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF（NBIZ）的最低价格为0.79。将其与当前的16.53和0.79 - 43.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。