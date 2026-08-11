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MYY: ProShares Short MidCap400
Курс MYY за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.91, а максимальная — 14.95.
Следите за динамикой ProShares Short MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYY сегодня?
ProShares Short MidCap400 (MYY) сегодня оценивается на уровне 14.95. Инструмент торгуется в пределах 14.91 - 14.95, вчерашнее закрытие составило 14.87, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MidCap400?
ProShares Short MidCap400 в настоящее время оценивается в 14.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.54% и USD. Отслеживайте движения MYY на графике в реальном времени.
Как купить акции MYY?
Вы можете купить акции ProShares Short MidCap400 (MYY) по текущей цене 14.95. Ордера обычно размещаются около 14.95 или 15.25, тогда как 8 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYY?
Инвестирование в ProShares Short MidCap400 предполагает учет годового диапазона 14.86 - 18.68 и текущей цены 14.95. Многие сравнивают -1.84% и -8.06% перед размещением ордеров на 14.95 или 15.25. Изучайте ежедневные изменения цены MYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MidCap400?
Самая высокая цена ProShares Short MidCap400 (MYY) за последний год составила 18.68. Акции заметно колебались в пределах 14.86 - 18.68, сравнение с 14.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MidCap400 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MidCap400?
Самая низкая цена ProShares Short MidCap400 (MYY) за год составила 14.86. Сравнение с текущими 14.95 и 14.86 - 18.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYY?
В прошлом ProShares Short MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.87 и -17.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.87
- Open
- 14.92
- Bid
- 14.95
- Ask
- 15.25
- Low
- 14.91
- High
- 14.95
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -1.84%
- 6-месячное изменение
- -8.06%
- Годовое изменение
- -17.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%