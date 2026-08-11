КотировкиРазделы
Валюты / MYY
Назад в Рынок акций США

MYY: ProShares Short MidCap400

14.95 USD 0.08 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MYY за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.91, а максимальная — 14.95.

Следите за динамикой ProShares Short MidCap400. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MYY сегодня?

ProShares Short MidCap400 (MYY) сегодня оценивается на уровне 14.95. Инструмент торгуется в пределах 14.91 - 14.95, вчерашнее закрытие составило 14.87, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short MidCap400?

ProShares Short MidCap400 в настоящее время оценивается в 14.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.54% и USD. Отслеживайте движения MYY на графике в реальном времени.

Как купить акции MYY?

Вы можете купить акции ProShares Short MidCap400 (MYY) по текущей цене 14.95. Ордера обычно размещаются около 14.95 или 15.25, тогда как 8 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MYY?

Инвестирование в ProShares Short MidCap400 предполагает учет годового диапазона 14.86 - 18.68 и текущей цены 14.95. Многие сравнивают -1.84% и -8.06% перед размещением ордеров на 14.95 или 15.25. Изучайте ежедневные изменения цены MYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short MidCap400?

Самая высокая цена ProShares Short MidCap400 (MYY) за последний год составила 18.68. Акции заметно колебались в пределах 14.86 - 18.68, сравнение с 14.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short MidCap400 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short MidCap400?

Самая низкая цена ProShares Short MidCap400 (MYY) за год составила 14.86. Сравнение с текущими 14.95 и 14.86 - 18.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MYY?

В прошлом ProShares Short MidCap400 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.87 и -17.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.91 14.95
Годовой диапазон
14.86 18.68
Предыдущее закрытие
14.87
Open
14.92
Bid
14.95
Ask
15.25
Low
14.91
High
14.95
Объем
8
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
-1.84%
6-месячное изменение
-8.06%
Годовое изменение
-17.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%