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MUSI: American Century Multisector Income ETF

43.07 USD 0.09 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MUSI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.05, а максимальная — 43.13.

Следите за динамикой American Century Multisector Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MUSI сегодня?

American Century Multisector Income ETF (MUSI) сегодня оценивается на уровне 43.07. Инструмент торгуется в пределах 43.05 - 43.13, вчерашнее закрытие составило 43.16, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MUSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century Multisector Income ETF?

American Century Multisector Income ETF в настоящее время оценивается в 43.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.16% и USD. Отслеживайте движения MUSI на графике в реальном времени.

Как купить акции MUSI?

Вы можете купить акции American Century Multisector Income ETF (MUSI) по текущей цене 43.07. Ордера обычно размещаются около 43.07 или 43.37, тогда как 66 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MUSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MUSI?

Инвестирование в American Century Multisector Income ETF предполагает учет годового диапазона 43.05 - 44.76 и текущей цены 43.07. Многие сравнивают -0.30% и -3.19% перед размещением ордеров на 43.07 или 43.37. Изучайте ежедневные изменения цены MUSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Century Multisector Income ETF?

Самая высокая цена American Century Multisector Income ETF (MUSI) за последний год составила 44.76. Акции заметно колебались в пределах 43.05 - 44.76, сравнение с 43.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century Multisector Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Century Multisector Income ETF?

Самая низкая цена American Century Multisector Income ETF (MUSI) за год составила 43.05. Сравнение с текущими 43.07 и 43.05 - 44.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MUSI?

В прошлом American Century Multisector Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.16 и -2.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.05 43.13
Годовой диапазон
43.05 44.76
Предыдущее закрытие
43.16
Open
43.12
Bid
43.07
Ask
43.37
Low
43.05
High
43.13
Объем
66
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
-3.19%
Годовое изменение
-2.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%