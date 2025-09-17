КотировкиРазделы
MTVA

1.33 USD 0.17 (11.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTVA за сегодня изменился на -11.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.11, а максимальная — 1.34.

Дневной диапазон
1.11 1.34
Годовой диапазон
0.60 2.75
Предыдущее закрытие
1.50
Open
1.29
Bid
1.33
Ask
1.63
Low
1.11
High
1.34
Объем
4.549 K
Дневное изменение
-11.33%
Месячное изменение
114.52%
6-месячное изменение
-17.39%
Годовое изменение
-42.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.