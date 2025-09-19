KurseKategorien
Währungen / MTVA
Zurück zum Aktien

MTVA

1.01 USD 0.09 (9.78%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTVA hat sich für heute um 9.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.90 bis zu einem Hoch von 1.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.90 1.09
Jahresspanne
0.60 2.75
Vorheriger Schlusskurs
0.92
Eröffnung
0.90
Bid
1.01
Ask
1.31
Tief
0.90
Hoch
1.09
Volumen
837
Tagesänderung
9.78%
Monatsänderung
62.90%
6-Monatsänderung
-37.27%
Jahresänderung
-56.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K