Valute / MTVA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MTVA
1.04 USD 0.12 (13.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTVA ha avuto una variazione del 13.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.90 e ad un massimo di 1.09.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.90 1.09
Intervallo Annuale
0.60 2.75
- Chiusura Precedente
- 0.92
- Apertura
- 0.90
- Bid
- 1.04
- Ask
- 1.34
- Minimo
- 0.90
- Massimo
- 1.09
- Volume
- 912
- Variazione giornaliera
- 13.04%
- Variazione Mensile
- 67.74%
- Variazione Semestrale
- -35.40%
- Variazione Annuale
- -54.98%
21 settembre, domenica