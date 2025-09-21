QuotazioniSezioni
MTVA

1.04 USD 0.12 (13.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTVA ha avuto una variazione del 13.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.90 e ad un massimo di 1.09.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.90 1.09
Intervallo Annuale
0.60 2.75
Chiusura Precedente
0.92
Apertura
0.90
Bid
1.04
Ask
1.34
Minimo
0.90
Massimo
1.09
Volume
912
Variazione giornaliera
13.04%
Variazione Mensile
67.74%
Variazione Semestrale
-35.40%
Variazione Annuale
-54.98%
21 settembre, domenica