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MSTZ: T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF

10.85 USD 0.56 (5.44%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSTZ за сегодня изменился на 5.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 11.06.

Следите за динамикой T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSTZ сегодня?

T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF (MSTZ) сегодня оценивается на уровне 10.85. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 11.06, вчерашнее закрытие составило 10.29, а торговый объем достиг 9823. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSTZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 10.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.74% и USD. Отслеживайте движения MSTZ на графике в реальном времени.

Как купить акции MSTZ?

Вы можете купить акции T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF (MSTZ) по текущей цене 10.85. Ордера обычно размещаются около 10.85 или 11.15, тогда как 9823 и 4.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSTZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSTZ?

Инвестирование в T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 4.17 - 18.70 и текущей цены 10.85. Многие сравнивают -11.57% и -17.40% перед размещением ордеров на 10.85 или 11.15. Изучайте ежедневные изменения цены MSTZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF (MSTZ) за последний год составила 18.70. Акции заметно колебались в пределах 4.17 - 18.70, сравнение с 10.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF (MSTZ) за год составила 4.17. Сравнение с текущими 10.85 и 4.17 - 18.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSTZ?

В прошлом T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.29 и -27.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.14 11.06
Годовой диапазон
4.17 18.70
Предыдущее закрытие
10.29
Open
10.38
Bid
10.85
Ask
11.15
Low
10.14
High
11.06
Объем
9.823 K
Дневное изменение
5.44%
Месячное изменение
-11.57%
6-месячное изменение
-17.40%
Годовое изменение
-27.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%