Курс MSTX за сегодня изменился на -5.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.44, а максимальная — 9.26.

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