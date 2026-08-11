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MSTU: T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF
Курс MSTU за сегодня изменился на -5.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 2.03.
Следите за динамикой T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSTU сегодня?
T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) сегодня оценивается на уровне 1.89. Инструмент торгуется в пределах 1.84 - 2.03, вчерашнее закрытие составило 2.00, а торговый объем достиг 24462. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSTU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?
T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 1.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.91% и USD. Отслеживайте движения MSTU на графике в реальном времени.
Как купить акции MSTU?
Вы можете купить акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) по текущей цене 1.89. Ордера обычно размещаются около 1.89 или 2.19, тогда как 24462 и -4.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSTU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSTU?
Инвестирование в T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 1.46 - 9.72 и текущей цены 1.89. Многие сравнивают 11.18% и -60.91% перед размещением ордеров на 1.89 или 2.19. Изучайте ежедневные изменения цены MSTU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) за последний год составила 9.72. Акции заметно колебались в пределах 1.46 - 9.72, сравнение с 2.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) за год составила 1.46. Сравнение с текущими 1.89 и 1.46 - 9.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSTU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSTU?
В прошлом T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.00 и -60.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.00
- Open
- 1.98
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.84
- High
- 2.03
- Объем
- 24.462 K
- Дневное изменение
- -5.50%
- Месячное изменение
- 11.18%
- 6-месячное изменение
- -60.91%
- Годовое изменение
- -60.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%