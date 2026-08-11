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MSTU: T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF

1.89 USD 0.11 (5.50%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSTU за сегодня изменился на -5.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 2.03.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSTU сегодня?

T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) сегодня оценивается на уровне 1.89. Инструмент торгуется в пределах 1.84 - 2.03, вчерашнее закрытие составило 2.00, а торговый объем достиг 24462. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSTU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 1.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.91% и USD. Отслеживайте движения MSTU на графике в реальном времени.

Как купить акции MSTU?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) по текущей цене 1.89. Ордера обычно размещаются около 1.89 или 2.19, тогда как 24462 и -4.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSTU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSTU?

Инвестирование в T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 1.46 - 9.72 и текущей цены 1.89. Многие сравнивают 11.18% и -60.91% перед размещением ордеров на 1.89 или 2.19. Изучайте ежедневные изменения цены MSTU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) за последний год составила 9.72. Акции заметно колебались в пределах 1.46 - 9.72, сравнение с 2.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (MSTU) за год составила 1.46. Сравнение с текущими 1.89 и 1.46 - 9.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSTU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSTU?

В прошлом T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.00 и -60.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.84 2.03
Годовой диапазон
1.46 9.72
Предыдущее закрытие
2.00
Open
1.98
Bid
1.89
Ask
2.19
Low
1.84
High
2.03
Объем
24.462 K
Дневное изменение
-5.50%
Месячное изменение
11.18%
6-месячное изменение
-60.91%
Годовое изменение
-60.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%