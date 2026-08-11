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MST: Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF

8.43 USD 0.34 (3.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MST за сегодня изменился на -3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.26, а максимальная — 8.85.

Следите за динамикой Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MST сегодня?

Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) сегодня оценивается на уровне 8.43. Инструмент торгуется в пределах 8.26 - 8.85, вчерашнее закрытие составило 8.77, а торговый объем достиг 135. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?

Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF в настоящее время оценивается в 8.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 166.77% и USD. Отслеживайте движения MST на графике в реальном времени.

Как купить акции MST?

Вы можете купить акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) по текущей цене 8.43. Ордера обычно размещаются около 8.43 или 8.73, тогда как 135 и -3.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MST?

Инвестирование в Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF предполагает учет годового диапазона 2.95 - 39.45 и текущей цены 8.43. Многие сравнивают 8.35% и 148.67% перед размещением ордеров на 8.43 или 8.73. Изучайте ежедневные изменения цены MST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?

Самая высокая цена Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) за последний год составила 39.45. Акции заметно колебались в пределах 2.95 - 39.45, сравнение с 8.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?

Самая низкая цена Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) за год составила 2.95. Сравнение с текущими 8.43 и 2.95 - 39.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MST?

В прошлом Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.77 и 166.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.26 8.85
Годовой диапазон
2.95 39.45
Предыдущее закрытие
8.77
Open
8.75
Bid
8.43
Ask
8.73
Low
8.26
High
8.85
Объем
135
Дневное изменение
-3.88%
Месячное изменение
8.35%
6-месячное изменение
148.67%
Годовое изменение
166.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%