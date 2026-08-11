- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MST: Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF
Курс MST за сегодня изменился на -3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.26, а максимальная — 8.85.
Следите за динамикой Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MST сегодня?
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) сегодня оценивается на уровне 8.43. Инструмент торгуется в пределах 8.26 - 8.85, вчерашнее закрытие составило 8.77, а торговый объем достиг 135. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?
Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF в настоящее время оценивается в 8.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 166.77% и USD. Отслеживайте движения MST на графике в реальном времени.
Как купить акции MST?
Вы можете купить акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) по текущей цене 8.43. Ордера обычно размещаются около 8.43 или 8.73, тогда как 135 и -3.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MST?
Инвестирование в Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF предполагает учет годового диапазона 2.95 - 39.45 и текущей цены 8.43. Многие сравнивают 8.35% и 148.67% перед размещением ордеров на 8.43 или 8.73. Изучайте ежедневные изменения цены MST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?
Самая высокая цена Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) за последний год составила 39.45. Акции заметно колебались в пределах 2.95 - 39.45, сравнение с 8.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF?
Самая низкая цена Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF (MST) за год составила 2.95. Сравнение с текущими 8.43 и 2.95 - 39.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MST?
В прошлом Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.77 и 166.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.77
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.43
- Ask
- 8.73
- Low
- 8.26
- High
- 8.85
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- -3.88%
- Месячное изменение
- 8.35%
- 6-месячное изменение
- 148.67%
- Годовое изменение
- 166.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%