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MSST: YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF
Курс MSST за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.93, а максимальная — 23.41.
Следите за динамикой YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSST сегодня?
YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) сегодня оценивается на уровне 22.93. Инструмент торгуется в пределах 22.93 - 23.41, вчерашнее закрытие составило 23.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?
YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 22.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.76% и USD. Отслеживайте движения MSST на графике в реальном времени.
Как купить акции MSST?
Вы можете купить акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) по текущей цене 22.93. Ордера обычно размещаются около 22.93 или 23.23, тогда как 2 и -2.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSST?
Инвестирование в YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 20.51 - 54.29 и текущей цены 22.93. Многие сравнивают 2.55% и -33.94% перед размещением ордеров на 22.93 или 23.23. Изучайте ежедневные изменения цены MSST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая высокая цена YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) за последний год составила 54.29. Акции заметно колебались в пределах 20.51 - 54.29, сравнение с 23.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?
Самая низкая цена YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) за год составила 20.51. Сравнение с текущими 22.93 и 20.51 - 54.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSST?
В прошлом YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.45 и -57.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.45
- Open
- 23.41
- Bid
- 22.93
- Ask
- 23.23
- Low
- 22.93
- High
- 23.41
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -2.22%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- -33.94%
- Годовое изменение
- -57.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%