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MSST: YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF

22.93 USD 0.52 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSST за сегодня изменился на -2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.93, а максимальная — 23.41.

Следите за динамикой YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSST сегодня?

YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) сегодня оценивается на уровне 22.93. Инструмент торгуется в пределах 22.93 - 23.41, вчерашнее закрытие составило 23.45, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?

YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF в настоящее время оценивается в 22.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.76% и USD. Отслеживайте движения MSST на графике в реальном времени.

Как купить акции MSST?

Вы можете купить акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) по текущей цене 22.93. Ордера обычно размещаются около 22.93 или 23.23, тогда как 2 и -2.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSST?

Инвестирование в YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF предполагает учет годового диапазона 20.51 - 54.29 и текущей цены 22.93. Многие сравнивают 2.55% и -33.94% перед размещением ордеров на 22.93 или 23.23. Изучайте ежедневные изменения цены MSST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая высокая цена YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) за последний год составила 54.29. Акции заметно колебались в пределах 20.51 - 54.29, сравнение с 23.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF?

Самая низкая цена YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) за год составила 20.51. Сравнение с текущими 22.93 и 20.51 - 54.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSST?

В прошлом YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.45 и -57.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.93 23.41
Годовой диапазон
20.51 54.29
Предыдущее закрытие
23.45
Open
23.41
Bid
22.93
Ask
23.23
Low
22.93
High
23.41
Объем
2
Дневное изменение
-2.22%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
-33.94%
Годовое изменение
-57.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%