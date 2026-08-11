КотировкиРазделы
Валюты / MSSM
Назад в Рынок акций США

MSSM: Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF

60.98 USD 0.35 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSSM за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.98, а максимальная — 61.25.

Следите за динамикой Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSSM сегодня?

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) сегодня оценивается на уровне 60.98. Инструмент торгуется в пределах 60.98 - 61.25, вчерашнее закрытие составило 61.33, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSSM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF?

Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 60.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.32% и USD. Отслеживайте движения MSSM на графике в реальном времени.

Как купить акции MSSM?

Вы можете купить акции Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) по текущей цене 60.98. Ордера обычно размещаются около 60.98 или 61.28, тогда как 34 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSSM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSSM?

Инвестирование в Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 49.69 - 62.00 и текущей цены 60.98. Многие сравнивают 1.97% и 12.77% перед размещением ордеров на 60.98 или 61.28. Изучайте ежедневные изменения цены MSSM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) за последний год составила 62.00. Акции заметно колебались в пределах 49.69 - 62.00, сравнение с 61.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) за год составила 49.69. Сравнение с текущими 60.98 и 49.69 - 62.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSSM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSSM?

В прошлом Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.33 и 11.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.98 61.25
Годовой диапазон
49.69 62.00
Предыдущее закрытие
61.33
Open
61.01
Bid
60.98
Ask
61.28
Low
60.98
High
61.25
Объем
34
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
1.97%
6-месячное изменение
12.77%
Годовое изменение
11.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%