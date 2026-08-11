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MSLE: Satellos Bioscience Inc

10.01 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSLE за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.71, а максимальная — 10.05.

Следите за динамикой Satellos Bioscience Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSLE сегодня?

Satellos Bioscience Inc (MSLE) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 9.71 - 10.05, вчерашнее закрытие составило 10.03, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSLE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Satellos Bioscience Inc?

Satellos Bioscience Inc в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -14.08% и USD. Отслеживайте движения MSLE на графике в реальном времени.

Как купить акции MSLE?

Вы можете купить акции Satellos Bioscience Inc (MSLE) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 28 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSLE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSLE?

Инвестирование в Satellos Bioscience Inc предполагает учет годового диапазона 5.44 - 13.39 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают 0.00% и -19.40% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены MSLE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Satellos Bioscience Inc?

Самая высокая цена Satellos Bioscience Inc (MSLE) за последний год составила 13.39. Акции заметно колебались в пределах 5.44 - 13.39, сравнение с 10.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Satellos Bioscience Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Satellos Bioscience Inc?

Самая низкая цена Satellos Bioscience Inc (MSLE) за год составила 5.44. Сравнение с текущими 10.01 и 5.44 - 13.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSLE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSLE?

В прошлом Satellos Bioscience Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.03 и -14.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.71 10.05
Годовой диапазон
5.44 13.39
Предыдущее закрытие
10.03
Open
10.03
Bid
10.01
Ask
10.31
Low
9.71
High
10.05
Объем
28
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-19.40%
Годовое изменение
-14.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%