Курс MSLC за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.17, а максимальная — 61.40.

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