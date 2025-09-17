Валюты / MRX
MRX
32.59 USD 0.06 (0.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRX за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.46, а максимальная — 33.13.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
32.46 33.13
Годовой диапазон
23.10 49.34
- Предыдущее закрытие
- 32.65
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.59
- Ask
- 32.89
- Low
- 32.46
- High
- 33.13
- Объем
- 3.307 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -7.81%
- 6-месячное изменение
- -7.36%
- Годовое изменение
- 39.04%
