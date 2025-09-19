Währungen / MRX
MRX
33.81 USD 0.30 (0.90%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRX hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.59 bis zu einem Hoch von 34.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
33.59 34.10
Jahresspanne
23.10 49.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.51
- Eröffnung
- 33.65
- Bid
- 33.81
- Ask
- 34.11
- Tief
- 33.59
- Hoch
- 34.10
- Volumen
- 1.513 K
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- -4.36%
- 6-Monatsänderung
- -3.89%
- Jahresänderung
- 44.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K