33.81 USD 0.30 (0.90%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MRX hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.59 bis zu einem Hoch von 34.10 gehandelt.

Tagesspanne
33.59 34.10
Jahresspanne
23.10 49.34
Vorheriger Schlusskurs
33.51
Eröffnung
33.65
Bid
33.81
Ask
34.11
Tief
33.59
Hoch
34.10
Volumen
1.513 K
Tagesänderung
0.90%
Monatsänderung
-4.36%
6-Monatsänderung
-3.89%
Jahresänderung
44.24%
