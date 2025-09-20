Valute / MRX
MRX
32.83 USD 0.98 (2.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRX ha avuto una variazione del -2.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.74 e ad un massimo di 34.26.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.74 34.26
Intervallo Annuale
23.10 49.34
- Chiusura Precedente
- 33.81
- Apertura
- 34.13
- Bid
- 32.83
- Ask
- 33.13
- Minimo
- 32.74
- Massimo
- 34.26
- Volume
- 3.086 K
- Variazione giornaliera
- -2.90%
- Variazione Mensile
- -7.13%
- Variazione Semestrale
- -6.68%
- Variazione Annuale
- 40.06%
20 settembre, sabato