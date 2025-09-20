QuotazioniSezioni
Valute / MRX
Tornare a Azioni

MRX

32.83 USD 0.98 (2.90%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRX ha avuto una variazione del -2.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.74 e ad un massimo di 34.26.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
32.74 34.26
Intervallo Annuale
23.10 49.34
Chiusura Precedente
33.81
Apertura
34.13
Bid
32.83
Ask
33.13
Minimo
32.74
Massimo
34.26
Volume
3.086 K
Variazione giornaliera
-2.90%
Variazione Mensile
-7.13%
Variazione Semestrale
-6.68%
Variazione Annuale
40.06%
20 settembre, sabato