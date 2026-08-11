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MMTX: Miluna Acquisition Corp - Class A

10.13 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMTX за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.14.

Следите за динамикой Miluna Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMTX сегодня?

Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.14, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Miluna Acquisition Corp - Class A?

Miluna Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.32% и USD. Отслеживайте движения MMTX на графике в реальном времени.

Как купить акции MMTX?

Вы можете купить акции Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMTX?

Инвестирование в Miluna Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.15 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают 0.30% и 1.50% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены MMTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Miluna Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.15, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Miluna Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Miluna Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.13 и 9.88 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMTX?

В прошлом Miluna Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 2.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.13 10.14
Годовой диапазон
9.88 10.15
Предыдущее закрытие
10.11
Open
10.14
Bid
10.13
Ask
10.43
Low
10.13
High
10.14
Объем
3
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
1.50%
Годовое изменение
2.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%