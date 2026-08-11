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MMTX: Miluna Acquisition Corp - Class A
Курс MMTX за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.13, а максимальная — 10.14.
Следите за динамикой Miluna Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MMTX сегодня?
Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.13 - 10.14, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Miluna Acquisition Corp - Class A?
Miluna Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.32% и USD. Отслеживайте движения MMTX на графике в реальном времени.
Как купить акции MMTX?
Вы можете купить акции Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MMTX?
Инвестирование в Miluna Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.15 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают 0.30% и 1.50% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены MMTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Miluna Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.15, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Miluna Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Miluna Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена Miluna Acquisition Corp - Class A (MMTX) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.13 и 9.88 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MMTX?
В прошлом Miluna Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 2.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.13
- High
- 10.14
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 1.50%
- Годовое изменение
- 2.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%