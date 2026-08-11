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MMSC: First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

28.66 USD 0.04 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MMSC за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.63, а максимальная — 28.76.

Следите за динамикой First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MMSC сегодня?

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) сегодня оценивается на уровне 28.66. Инструмент торгуется в пределах 28.63 - 28.76, вчерашнее закрытие составило 28.62, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MMSC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF?

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 28.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.92% и USD. Отслеживайте движения MMSC на графике в реальном времени.

Как купить акции MMSC?

Вы можете купить акции First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) по текущей цене 28.66. Ордера обычно размещаются около 28.66 или 28.96, тогда как 8 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MMSC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MMSC?

Инвестирование в First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 21.72 - 29.62 и текущей цены 28.66. Многие сравнивают 3.13% и 12.44% перед размещением ордеров на 28.66 или 28.96. Изучайте ежедневные изменения цены MMSC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF?

Самая высокая цена First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) за последний год составила 29.62. Акции заметно колебались в пределах 21.72 - 29.62, сравнение с 28.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF?

Самая низкая цена First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) за год составила 21.72. Сравнение с текущими 28.66 и 21.72 - 29.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MMSC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MMSC?

В прошлом First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.62 и 29.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.63 28.76
Годовой диапазон
21.72 29.62
Предыдущее закрытие
28.62
Open
28.76
Bid
28.66
Ask
28.96
Low
28.63
High
28.76
Объем
8
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
3.13%
6-месячное изменение
12.44%
Годовое изменение
29.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%