Курс MMSC за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.63, а максимальная — 28.76.

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