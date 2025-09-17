КотировкиРазделы
MKZR: MacKenzie Realty Capital, Inc.

6.00 USD 0.27 (4.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MKZR за сегодня изменился на 4.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.40, а максимальная — 6.00.

Следите за динамикой MacKenzie Realty Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.40 6.00
Годовой диапазон
0.50 6.40
Предыдущее закрытие
5.73
Open
5.81
Bid
6.00
Ask
6.30
Low
5.40
High
6.00
Объем
106
Дневное изменение
4.71%
Месячное изменение
-3.38%
6-месячное изменение
328.57%
Годовое изменение
36.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.