Валюты / MKZR
MKZR: MacKenzie Realty Capital, Inc.
6.00 USD 0.27 (4.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MKZR за сегодня изменился на 4.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.40, а максимальная — 6.00.
Следите за динамикой MacKenzie Realty Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.40 6.00
Годовой диапазон
0.50 6.40
- Предыдущее закрытие
- 5.73
- Open
- 5.81
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- Low
- 5.40
- High
- 6.00
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- 4.71%
- Месячное изменение
- -3.38%
- 6-месячное изменение
- 328.57%
- Годовое изменение
- 36.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.