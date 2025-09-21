QuotazioniSezioni
MKZR: MacKenzie Realty Capital, Inc.

5.38 USD 1.26 (18.98%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MKZR ha avuto una variazione del -18.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.31 e ad un massimo di 6.64.

Segui le dinamiche di MacKenzie Realty Capital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.31 6.64
Intervallo Annuale
0.50 6.99
Chiusura Precedente
6.64
Apertura
6.62
Bid
5.38
Ask
5.68
Minimo
5.31
Massimo
6.64
Volume
118
Variazione giornaliera
-18.98%
Variazione Mensile
-13.37%
Variazione Semestrale
284.29%
Variazione Annuale
22.83%
21 settembre, domenica