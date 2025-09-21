Valute / MKZR
MKZR: MacKenzie Realty Capital, Inc.
5.38 USD 1.26 (18.98%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MKZR ha avuto una variazione del -18.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.31 e ad un massimo di 6.64.
Segui le dinamiche di MacKenzie Realty Capital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.31 6.64
Intervallo Annuale
0.50 6.99
- Chiusura Precedente
- 6.64
- Apertura
- 6.62
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Minimo
- 5.31
- Massimo
- 6.64
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- -18.98%
- Variazione Mensile
- -13.37%
- Variazione Semestrale
- 284.29%
- Variazione Annuale
- 22.83%
21 settembre, domenica