MKZR: MacKenzie Realty Capital, Inc.
5.82 USD 0.82 (12.35%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MKZR hat sich für heute um -12.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.80 bis zu einem Hoch von 6.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die MacKenzie Realty Capital, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.80 6.64
Jahresspanne
0.50 6.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.64
- Eröffnung
- 6.62
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Tief
- 5.80
- Hoch
- 6.64
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -12.35%
- Monatsänderung
- -6.28%
- 6-Monatsänderung
- 315.71%
- Jahresänderung
- 32.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K