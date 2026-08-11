КотировкиРазделы
Валюты / MKAM
Назад в Рынок акций США

MKAM: MKAM ETF

31.72 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MKAM за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.72, а максимальная — 31.72.

Следите за динамикой MKAM ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MKAM сегодня?

MKAM ETF (MKAM) сегодня оценивается на уровне 31.72. Инструмент торгуется в пределах 31.72 - 31.72, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MKAM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MKAM ETF?

MKAM ETF в настоящее время оценивается в 31.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.70% и USD. Отслеживайте движения MKAM на графике в реальном времени.

Как купить акции MKAM?

Вы можете купить акции MKAM ETF (MKAM) по текущей цене 31.72. Ордера обычно размещаются около 31.72 или 32.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MKAM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MKAM?

Инвестирование в MKAM ETF предполагает учет годового диапазона 29.82 - 31.99 и текущей цены 31.72. Многие сравнивают -0.28% и 2.36% перед размещением ордеров на 31.72 или 32.02. Изучайте ежедневные изменения цены MKAM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MKAM ETF?

Самая высокая цена MKAM ETF (MKAM) за последний год составила 31.99. Акции заметно колебались в пределах 29.82 - 31.99, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MKAM ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MKAM ETF?

Самая низкая цена MKAM ETF (MKAM) за год составила 29.82. Сравнение с текущими 31.72 и 29.82 - 31.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MKAM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MKAM?

В прошлом MKAM ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 5.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.72 31.72
Годовой диапазон
29.82 31.99
Предыдущее закрытие
31.69
Open
31.72
Bid
31.72
Ask
32.02
Low
31.72
High
31.72
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
-0.28%
6-месячное изменение
2.36%
Годовое изменение
5.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%