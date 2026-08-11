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MKAM: MKAM ETF
Курс MKAM за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.72, а максимальная — 31.72.
Следите за динамикой MKAM ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MKAM сегодня?
MKAM ETF (MKAM) сегодня оценивается на уровне 31.72. Инструмент торгуется в пределах 31.72 - 31.72, вчерашнее закрытие составило 31.69, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MKAM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MKAM ETF?
MKAM ETF в настоящее время оценивается в 31.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.70% и USD. Отслеживайте движения MKAM на графике в реальном времени.
Как купить акции MKAM?
Вы можете купить акции MKAM ETF (MKAM) по текущей цене 31.72. Ордера обычно размещаются около 31.72 или 32.02, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MKAM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MKAM?
Инвестирование в MKAM ETF предполагает учет годового диапазона 29.82 - 31.99 и текущей цены 31.72. Многие сравнивают -0.28% и 2.36% перед размещением ордеров на 31.72 или 32.02. Изучайте ежедневные изменения цены MKAM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MKAM ETF?
Самая высокая цена MKAM ETF (MKAM) за последний год составила 31.99. Акции заметно колебались в пределах 29.82 - 31.99, сравнение с 31.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MKAM ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MKAM ETF?
Самая низкая цена MKAM ETF (MKAM) за год составила 29.82. Сравнение с текущими 31.72 и 29.82 - 31.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MKAM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MKAM?
В прошлом MKAM ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.69 и 5.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.69
- Open
- 31.72
- Bid
- 31.72
- Ask
- 32.02
- Low
- 31.72
- High
- 31.72
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- 2.36%
- Годовое изменение
- 5.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%