Валюты / MIMI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MIMI
10.32 USD 0.43 (4.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MIMI за сегодня изменился на -4.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.00, а максимальная — 10.85.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.00 10.85
Годовой диапазон
3.36 13.69
- Предыдущее закрытие
- 10.75
- Open
- 10.65
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Low
- 10.00
- High
- 10.85
- Объем
- 2.082 K
- Дневное изменение
- -4.00%
- Месячное изменение
- 53.57%
- 6-месячное изменение
- 101.17%
- Годовое изменение
- 134.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.