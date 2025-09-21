Valute / MIMI
MIMI
9.38 USD 0.32 (3.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MIMI ha avuto una variazione del -3.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.36 e ad un massimo di 10.92.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.36 10.92
Intervallo Annuale
3.36 13.69
- Chiusura Precedente
- 9.70
- Apertura
- 9.76
- Bid
- 9.38
- Ask
- 9.68
- Minimo
- 9.36
- Massimo
- 10.92
- Volume
- 8.598 K
- Variazione giornaliera
- -3.30%
- Variazione Mensile
- 39.58%
- Variazione Semestrale
- 82.85%
- Variazione Annuale
- 113.18%
21 settembre, domenica