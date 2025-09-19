Währungen / MIMI
MIMI
10.59 USD 0.89 (9.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MIMI hat sich für heute um 9.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.46 bis zu einem Hoch von 10.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.46 10.92
Jahresspanne
3.36 13.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.70
- Eröffnung
- 9.76
- Bid
- 10.59
- Ask
- 10.89
- Tief
- 9.46
- Hoch
- 10.92
- Volumen
- 5.618 K
- Tagesänderung
- 9.18%
- Monatsänderung
- 57.59%
- 6-Monatsänderung
- 106.43%
- Jahresänderung
- 140.68%
